ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ВАКС призначив екс-заступнику Труханова заставу в 3,8 млн гривень

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 11:26
ВАКС призначив екс-заступнику Труханова заставу в 3,8 млн гривень Фото: мер Одеси Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) призначив екс-заступнику мера Одеси Геннадія Труханова заставу в 3,8 млн гривень. Слідчий суддя частково задовольнила клопотання детектива НАБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу суду.

Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

"У четвер, 28 жовтня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива НАБУ та застосувала до колишнього заступника міського голови Одеси запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 3 млн 806 тис 400 грн", - йдеться у повідомленні.

На підозрюваного суд також поклав низку процесуальних обов’язків. До 5 грудня підозрюваний зобов’язаний:

  • прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурора, суду;
  • не залишати населений пункт, в якому він проживає (місто Одеса), без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі суду;
  • утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, зазначених в ухвалі;
  • здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

Його разом із іншими 15 особами, підозрюють у ймовірному завданні шкоди територіальній громаді міста Одеси через відчуження земельних ділянок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генадій Труханов
NEWS
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло