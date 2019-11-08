ВАКС начал рассматривать дело Насирова

В Высшем антикоррупционном суде началось подготовительное судебное заседание по делу бывшего главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

Сообщается, что действия Насирова квалифицированы по части второй статьи 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины и по части второй статьи 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, в отношении бывшего главы ГФС ведется судебное разбирательство. Насиров подозревается в злоупотреблении служебным положением, предоставлении недостоверной информации при декларировании имущества и доходов, а также в нанесении государству ущерба в особо крупных размерах.

Напомним, Кассационный административный суд Верховный суд Украины отменил решения судов предыдущих инстанций, которые принимались в пользу экс-председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Также РБК-Украина сообщало, что суд возобновил Романа Насирова на посту главы Государственной фискальной службы.