ВАКС не мог принять другого решения чем закрыть дело "Роттердам+" учитывая выводы экспертиз, - адвокат

"Логическим в данном контексте вопрос: почему так случилось, что ни один эксперт в Украине не подтвердил экономическую несостоятельность формулы, неужели это такой масштабный заговор в масштабах страны?" - отметила адвокат на своей странице в Facebook.

Адвокат подчеркнула, что ВАКС принял единственно правильное правовое решение, которое для профессиональной юридической общественности очевидно.

"Считаю, при вышеупомянутых условиях, ответ на вопрос, возможно ли было прийти по результатам рассмотрения жалобы на постановление прокурора о прекращении уголовного производства других выводов, отличных от прошлогодних - становится очевидным.

"В вышеназванных условиях, для юриста-правоведа, ответ на вопрос, могла судья увидеть перспективы судебного разбирательства в таком деле - очевидно НЕТ. Интересы и позицию других, ангажированных лиц, которые могут без зазрения совести утверждать любую чушь, которая звучала в зале судебного заседания - не стоит даже анализировать", - добавила адвокат.