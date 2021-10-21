ВАКС не міг прийняти іншого рішення ніж закрити справу "Роттердам+" з огляду на висновки експертиз, - адвокат

"Логічним у даному контексті є запитання: чому так сталося, що жоден експерт в Україні не підтвердив економічну неспроможність формули, невже це така масштабна змова в масштабах країни?" - зазначила адвокат на своїй сторінці в Facebook.

Адвокат наголосила, що ВАКС прийняв єдино правильне правове рішення, яке для професійної юридичної спільноти є очевидним.

"Вважаю, за вищезазначених умов, відповідь на питання, чи можливо було прийти за результатами розгляду скарги на постанову прокурора про закриття кримінального провадження інших висновків, відмінних від торішніх - стає очевидним.

"За вищезазначених умов, для юриста-правознавця, відповідь на питання, чи могла суддя побачити перспективи судового розгляду у такій справі – вочевидь НІ. Інтереси та позицію інших, заангажованих осіб, які можуть без докорів сумління стверджувати будь-яку нісенітницю, що лунала у залі судового засідання - не варто навіть аналізувати", - додала адвокат.