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ВАКС міг порушити принцип безсторонності у справі "Роттердам+": висновок спостерігачів

12:51 12.08.2026 Ср
2 хв
Міжнародна місія звернула увагу на дії судді під час дослідження доказів
aimg Олександр Мороз
ВАКС продовжує розгляд справи "Роттердам+" (фото: GettyImages)

Дії ВАКС під час розгляду справи "Роттердам+" можуть свідчити про порушення принципів змагальності, рівності сторін і безсторонності суду.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звіт моніторингової місії IAC ISHR за підсумками засідання у ВАКС 23 липня.

Що виявили IAC ISHR

Спостерігачі зафіксували, що під час дослідження письмових доказів головуюча суддя у відповідь на заперечення захисту самостійно висловлювала власне розуміння змісту доказів і логіки обвинувачення.

На думку місії, такі дії можуть сприйматися як спроба усунути недоліки позиції прокуратури - тобто фактично взяти на себе роль сторони обвинувачення.

"Будь-які дії суду, які можуть об'єктивно сприйматися як спрямовані на усунення недоліків обвинувальної версії, здатні створювати враження порушення принципів змагальності, рівності сторін та безсторонності суду", - йдеться у висновку.

У місії наголошують: довести провину поза розумним сумнівом зобов'язана прокуратура, а всі сумніви мають тлумачитися на користь обвинувачених.

ЄСПЛ підкреслює, що стаття 6 § 1 Конвенції гарантує кожній стороні право бути поставленою в умови, які не створюють істотного процесуального дисбалансу порівняно з іншою стороною та забезпечують реальну можливість ефективного представлення своєї позиції (UAB Ambercore DC and UAB Arcus Novus v. Lithuania, п. 107).

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На засіданні захист заявив про суперечливість позиції обвинувачення.

Зокрема, протокол наради, наданий прокурором, не містив належних ідентифікаційних відомостей, а вартість вугілля обраховувалася за непорівнюваними показниками.

Захист також вказав, що пояснення прокурора на цьому засіданні розходяться з тим, що він казав раніше.

Деталі справи "Роттердам+"

Як відомо, розслідування справи "Роттердам+" триває з березня 2017 року. За цей час прокуратура п'ять разів закривала справу за відсутності складу злочину, але знову поновлювала розслідування.

Так, у жовтні 2023 року Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про закриття справи "Роттердам+". А вже у грудні того ж року Апеляційна палата ВАКС скасувала це рішення.

Раніше юристи вже звертали увагу, що в розслідуванні справи "Роттердам+" зберігається низка порушень, які викликають сумніви щодо об’єктивності та прозорості слідства.

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