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Суд конфіскував майно Януковича та його оточення

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Київ, Середа 14 грудня 2022 22:51
Суд конфіскував майно Януковича та його оточення Фото: Віктор Янукович (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента й наближених до нього осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд.

За інформацією джерела РБК-Україна, мова йде про президента-втікача Віктора Януковича.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України, поданий стосовно колишнього президента та наближених до нього осіб.

Таким чином конфіскували:

  • центр відпочинку та здоров’я та житловий будинок (площею 825,8 квадратних метри), що знаходяться у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область);
  • декілька машиномісць у підземному паркінгу;
  • квартиру;
  • будинок;
  • судно марки "Бриг";
  • 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт";
  • грошові кошти у сумі 31 047 676,73 гривні та 84 964,60 доларів.у ТОВ “Дом Лєсніка”.

Крім того, у Януковича конфісковано історико-культурні та матеріальні цінності, твори мистецтва (картини, антикварні меблі тощо), на суму понад 18 мільйонів 778 тисяч євро.

Як розповіла РБК-Україна прес-секретар ВАКС Олеся Чемерис, рішення суду стосується 13 об'єктів рухомого і нерухомого майна, а також 537 пунктів історико-культурних елементів.

Оновлено.

Спочатку повідомлялося, що рішення суду не стосується "Межигір'я", але як уточнили РБК-Україна у ВАКС, резиденція також була конфіскована. Суд конфіскував 100% ТОВ "Танталіт", яке і володіє "Межигір'ям".

Нагадаємо, понад 300 мільйонів гривень сина Януковича підуть на потреби української розвідки.

Раніше ми писали, що ЄС запровадив санкції проти Януковича за підрив цілісності України.

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