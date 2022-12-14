Суд конфіскував майно Януковича та його оточення

Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти експрезидента й наближених до нього осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищий антикорупційний суд .

За інформацією джерела РБК-Україна, мова йде про президента-втікача Віктора Януковича.

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України, поданий стосовно колишнього президента та наближених до нього осіб.

Таким чином конфіскували:

центр відпочинку та здоров’я та житловий будинок (площею 825,8 квадратних метри), що знаходяться у с. Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область);

декілька машиномісць у підземному паркінгу;

квартиру;

будинок;

судно марки "Бриг";

100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт";

грошові кошти у сумі 31 047 676,73 гривні та 84 964,60 доларів.у ТОВ “Дом Лєсніка”.

Крім того, у Януковича конфісковано історико-культурні та матеріальні цінності, твори мистецтва (картини, антикварні меблі тощо), на суму понад 18 мільйонів 778 тисяч євро.

Як розповіла РБК-Україна прес-секретар ВАКС Олеся Чемерис, рішення суду стосується 13 об'єктів рухомого і нерухомого майна, а також 537 пунктів історико-культурних елементів.

Оновлено.

Спочатку повідомлялося, що рішення суду не стосується "Межигір'я", але як уточнили РБК-Україна у ВАКС, резиденція також була конфіскована. Суд конфіскував 100% ТОВ "Танталіт", яке і володіє "Межигір'ям".