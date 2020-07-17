ВАКС не имеет права рассматривать дело Бахматюка, - Институт Корецкого

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В Институте отмечают, что НАБУ и САП не наделены правом обжаловать постановление суда

НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского суда Киева об отмене постановления о возобновлении уголовного производства против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.

Об этом говорится в заключении Совета научно-правовых экспертиз при Институте государства и права им. М.Корецкого Национальной академии наук Украины.

"Учитывая, что постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 05.06.2020 года по делу № 757/22567/20-в соответствии с ч. 3 ст.307 УПК Украины обжалованию не подлежит, а также что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура как органы, включая их должностных и служебных лиц, которые не являются субъектами правоотношений правового спора, который рассматривался в рамках рассмотрения дела № 757/22567/20-к - то НАБУ и САП не наделены правом обжаловать определение следственного судьи Печерского райсуда в любую апелляционную судебную инстанцию, в том числе и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда", - отметил эксперт института.

Более того, по их мнению, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не обладает полномочиями рассматривать и принимать решения по существу апелляционных жалоб НАБУ и САП на постановление следственного судьи Печерского суда Киева.

Напомним, 8 июля во время заседания антикоррупционного заседания Верховной Рады относительно дела, связанного с VAB Банком, представители НАБУ и САП отказались выполнять постановление суд, сообщив, что подали апелляционную жалобу в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Ранее суд принял решение, которым отменил незаконное постановление бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько об открытии уголовного производства в отношении владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. В решении суда говорится о постановлении, которое запрещает возобновление уголовного дела о рефинансирование VAB Банка, закрытого ранее из-за отсутствия состава преступления.

25 июня Офис генерального прокурора исполнил решение Печерского суда Киева и отменил постановление о восстановлении уголовного производства в отношении Бахматюка в деле о рефинансирование VAB банка.

Дело против бывшего заместителя главы Нацбанка Александра Писарука и фактического владельца VAB банка Олега Бахматюка было открыто за нецелевое использование средств рефинансирования, предоставленных НБУ в период банковского кризиса 2014 года.

Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ бизнесмен так и не получил.

Институт государства и права им. Корецкого Национальной академии наук Украины - ведущее научно-исследовательское учреждение юридического профиля в Украине.