ВАКС не має права розглядати справу Бахматюка, - Інститут Корецького

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В Інституті зазначають, що НАБУ і САП не наділені правом оскаржити ухвалу суду

НАБУ і САП не наділені правом оскаржити ухвалу слідчого судді Печерського суду Києва про скасування постанови про відновлення кримінального провадження проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка.

Про це йдеться у висновку Ради науково-правових експертиз при Інституті держави й права ім. М.Корецького Національної академії наук України.

"Враховуючи, що постанова слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 05.06.2020 року по справі № 757/22567/20-до відповідно до ч. 3 ст. 307 КПК України оскарженню не підлягає, а також що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура як органи, включаючи їх посадових і службових осіб, які не є суб'єктами правовідносин правового спору, який розглядався у рамках розгляду справи № 757/22567/20-к - то НАБУ і САП не наділені правом оскаржити ухвалу слідчого судді Печерського райсуду в будь-якій апеляційній судовій інстанції, в тому числі й в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду", - зазначив експерт інституту.

Більш того, на їх думку, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду не володіє повноваженнями розглядати й приймати рішення по суті апеляційних скарг НАБУ і САП на постанову слідчого судді Печерського суду Києва.

Нагадаємо, 8 липня під час засідання антикорупційного засідання Верховної Ради щодо справи, пов'язаної з VAB Банком, представники НАБУ і САП відмовилися виконувати постанову суду, повідомивши, що подали апеляційну скаргу в Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду.

Раніше суд прийняв рішення, яким скасував незаконну постанову колишнього заступника генпрокурора Віталія Касько про відкриття кримінального провадження стосовно власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. У рішенні суду йдеться про постанову, що забороняє поновлення кримінальної справи про рефінансування VAB Банку, закритого раніше через відсутність складу злочину.

25 червня Офіс генерального прокурора виконав рішення Печерського суду Києва та скасував постанову про відновлення кримінального провадження щодо Бахматюка у справі про рефінансування VAB банку.

Справа проти колишнього заступника голови Нацбанку Олександра Писарука та фактичного власника VAB банку Олега Бахматюка було відкрито через нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ в період банківської кризи 2014 року.

Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Крім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ бізнесмен так і не отримав.

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