ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию на закрытие дела VAB банка, - правозащитники

Апелляционная палата ВАКС не имеет права рассматривать и удовлетворять жалобу НАБУ и САП на закрытие дела VAB банка. В случае, если ВАКС пойдет на нарушение закона - дело будет рассматривать Европейский суд по правам человека.

Об этом говорится в заявлении Харьковской правозащитной группы, комментируя сегодняшнее рассмотрения Апелляционной палатой ВАКС жалобы НАБУ и САП.

По словам правозащитников, рассматривать и пересматривать решения суда о закрытии дела VAB банка имеет полномочия только суд, установленный законом (таким является не ВАКС, а территориальный апелляционный суд), а обращаться в суд с такой апелляцией имеет право только субъект обжалования. Соответственно действия НАБУ и ВАКС являются незаконными и противоречат принципу правовой определенности.

Правозащитники заявляют, что невыполнение окончательного решения суда является прямым нарушением закона.

"Такие действия подрывают основы судопроизводства в Украине и фундаментальные принципы права. Рассматривать и пересматривать дела имеет полномочия только суд, установленный законом. Обращаться в суд имеет право лишь субъект обжалования. Действия НАБУ и ВАКС противоречат принципу правовой определенности", - говорится в заявлении Харьковской правозащитной группы.

Сторона защиты заявила, что обжалует в Европейском суде по правам человека нарушения действующего законодательства со стороны САП, НАБУ и судей.

Напомним, дело против Александра Писарука и Олега Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

Ранее Печерский районный суд Киева признал возобновление дела VAB банка замгенпрокурора Виталием Касько незаконным, Генпрокуратура отменила это постановление. Однако НАБУ и САП отказались его выполнять и направили апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС.

В Институте государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины заявили, что должностные лица "ВиЭйБи Банка" и НБУ действовали исключительно в пределах норм законодательства, действующих на тот период, а постановление следователя о закрытии уголовного производства считается официальным окончательным решением, принятым от имени государства Украина в отношении данных фактов.