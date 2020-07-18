ВАКС не имеет права рассматривать апелляцию НАБУ и САП по делу Бахматюка, - юристы

Фото: НАБУ (РБК-Украина)

НАБУ и САП вообще не являются стороной в этом производстве

Апелляционная палата ВАКС не имеет права рассматривать и удовлетворять жалобу НАБУ и САП на решение Печерского суда о закрытии дела VAB банка.

Об этом заявили в Институте государства и права имени В.М. Корецкого, Ассоциации адвокатов Украины, и другие ведущие специалисты в области права.

Так, в Институте государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины считают, что должностные лица "ВиЭйБи Банка" и НБУ действовали исключительно в пределах норм законодательства, действующих на тот период, а постановление следователя о закрытии уголовного производства считается официальным окончательным решением, принятым от имени государства Украина в отношении данных фактов.

"НАБУ и САП вообще не являются стороной в этом производстве и не могут подавать апелляции", - отметили в Институте.

Старший партнер адвокатского объединения "Тимошенко и партнеры" Владимир Тимошенко отмечает, что неоднократное закрытие/открытие уголовного производства и его восстановление является нарушением общих стандартов прав человека.

"Ключевым для понимания сути нарушения являются незаконность самого постановления Касько. Апелляционная палата ВАКСУ не имеет права принимать к апелляционному рассмотрению с нарушением подсудности. Выход за эти пределы подсудности ВАКС, которые в данном случае является несомненным, противоречит общим принципам уголовного производства и требованиям ст. 6 ЕКПЧ (право человека на справедливый суд) ", - отметил юрист.

Адвокат Евгений Солодко из юридической фирмы "Sayenko Kharenko" также считает, что бесконтрольное открытие и закрытие уголовного производства - непосредственное нарушение общих стандартов прав человека.

"Учитывая незаконность постановления прокурора Касько, де-юре НАБУ никогда и не должно было осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве. Обжалование же соответствующего постановления Печерского суда вообще не предусмотрено законом. "По моему мнению, судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда вышли за пределы своих полномочий, приняв решение о принятии в производство апелляционных жалоб стороны работников Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. По результатам установления соответствующих обстоятельств, уполномоченные лица, совершившие соответствующее нарушения могут быть привлечены к дисциплинарной или уголовной ответственности ", - резюмирует Сладко.

Старший партнер FCLEX юрист Юрий Иващенко также заявляет, что решение суда о закрытии дела было законным, так как это является полномочием именно Печерского районного суда, поскольку обжалуются действия именно генерального прокурора - не как процессуального руководителя в производстве, а как лица, имеющего по закону по статусу отменять незаконные постановления, которые ранее были приняты подчиненными прокурорами.

В свою очередь, президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош отмечает, что поскольку решение суда вынесено после начала работы Высшего антикоррупционного суда следственным судьей Печерского районного суда, поэтому судьи Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда не имеют права рассматривать апелляционную жалобу, поскольку апелляционные жалобы на постановления следственных судей Печерского районного суда г. Киева должны подаваться в Киевский апелляционный суд.

Напомним, что Печерский районный суд Киева признал возобновление дела VAB банка замгенпрокурора Виталием Касько незаконным, Генпрокуратура отменила это постановление. Однако НАБУ и САП отказались его выполнять и направили апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС.

Дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка. Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.