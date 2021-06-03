ВАКС в четвертый раз подтвердил полномочия прокурора, закрывшего дело "Роттердам+"

Высший антикоррупционный суд Украины в 4-й раз подтвердил законность и обоснованность действия прокурора САП Виталия Пономаренко, который будучи руководителем группы прокуроров трижды закрывал дело "Роттердам+".

"Заявление старшего детектива НАБУ Романюка об отводе прокурора САП Пономаренко от участия в уголовном производстве ("Роттердам+", - ред.) оставить без удовлетворения», - говорится в резолютивной части решения, обнародованной бывшим главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком.

Свіжі новини з документами з суду Вищий антикорупційний суд ВЧЕТВЕРТЕ відмовив детективам НАБУ та феросплавним... Posted by Вовк Дмитро Володимирович on Thursday, June 3, 2021

Решение судьи Олейник обжалованию не подлежит.

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.