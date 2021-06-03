ВАКС вчетверте підтвердив повноваження прокурора, який закрив справу "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд України в 4-й раз підтвердив законність і обґрунтованість дії прокурора САП Віталія Пономаренка, який будучи керівником групи прокурорів тричі закривав справу "Роттердам+".

"Заяву старшого детектива НАБУ Романюка про відвід прокурора САП Пономаренка від участі у кримінальному провадженні ("Роттердам+», - ред.) залишити без задоволення", - йдеться в резолютивній частині рішення, оприлюдненій колишнім головою НКРЕКП Дмитром Вовком.

Свіжі новини з документами з суду Вищий антикорупційний суд ВЧЕТВЕРТЕ відмовив детективам НАБУ та феросплавним... Posted by Вовк Дмитро Володимирович on Thursday, June 3, 2021

Рішення судді Олійник оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, 20 травня САП вже вчетверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні й березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних і міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.