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ВАКС арестовал руководителя порта "Черноморск"

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 11:37
ВАКС арестовал руководителя порта "Черноморск"
Фото: Игорь Шевченко (chis-chernomorsk)
Автор: Анастасия Рокитна

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) взял под стражу и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" Игоря Шевченко. Его подозревают в вымогательстве и получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд арестовал руководителя порта с возможностью внесения залога в размере 2,1 млн гривен. Срок меры пресечения - 60 дней с момента его задержания.

"В субботу, 12 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директора ГП "Морской торговый порт "Черноморск" меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 102 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили подозрение руководителю Морского порта "Черноморск" и его сообщнику.

Днем ранее руководителя порта "Черноморск" задержали на якобы получении взятки в размере 250 тысяч долларов.

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