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ВАКС заарештував керівника порту "Чорноморськ"

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 11:37
ВАКС заарештував керівника порту "Чорноморськ"
Фото: Ігор Шевченко (chis-chernomorsk)
Автор: Анастасия Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) взяв під варту в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" Ігоря Шевченка. Його підозрюють у вимаганні та отриманні хабара.

Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Суд арештував керівника порту з можливістю внесення застави у розмірі 2,1 млн гривень. Строк запобіжного заходу - 60 днів з моменту його затримання.

"У суботу, 12 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду застосувала до в.о. директора ДП "Морський торговельний порт "Чорноморськ" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 2 млн 102 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру керівнику Морського порту "Чорноморськ" і його спільнику.

Днем раніше керівника порту "Чорноморськ" затримали на нібито отриманні хабаря в розмірі 250 тисяч доларів.

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