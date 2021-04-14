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ВАКС арестовал изъятое имущество брата главы ОАСК Вовка

Автор: РБК-Украина

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на имущество, изъятое во время обыска. В частности, антиквариат, документы на имущество и наличные.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Фигурантом дела является брат главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Юрий Зонтов.

Так, суд арестовал наличности в иностранной валюте. А именно более 3,7 млн долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов стерлингов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Арест имущества может быть отменено полностью или частично по ходатайству владельца имущества.

Напомним, ранее следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски в ОАСК по делу о коррупции, в которой, по данным следствия, замешан Юрий Зонтов.

Зонтова вместе с другим адвокатом разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье.

Кроме того, суд арестовал брата главы ОАСК, Юрия Зонтова, которого разоблачили на попытке передать 100 тысяч долларов взятки судье.

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Новости Украины адвокатантикоррупционный суд
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