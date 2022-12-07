ВАКС арештував бізнесмена Кауфмана, але дозволив внести заставу

За інформацією САП, суддя обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативною заставою у 129 мільйонів гривень.

У Центрі протидії корупції деталізували, що йдеться про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

У прокуратурі зазначають, що злочинне угруповання, співорганізатором якого був підозрюваний, з осені 2021 року контролювало питання забудови в Одесі, розпорядження коштами міського бюджету, а також діяльність комунальних підприємств.

"Фактично злочинна організація контролювала всі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів міської ради, які забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування", - додають у САП.