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ВАКС арештував бізнесмена Кауфмана, але дозволив внести заставу

Фото: ВАКС заарештував бізнесмена Кауфмана (Центр протидії корупції у Telegram)
Автор: Іван Носальський

Вищий антикорупційний суд заарештував одного з організаторів злочинного угруповання, яке тримало під контролем чиновників Одеської міськради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.

За інформацією САП, суддя обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативною заставою у 129 мільйонів гривень.

У Центрі протидії корупції деталізували, що йдеться про одеського бізнесмена Бориса Кауфмана.

У прокуратурі зазначають, що злочинне угруповання, співорганізатором якого був підозрюваний, з осені 2021 року контролювало питання забудови в Одесі, розпорядження коштами міського бюджету, а також діяльність комунальних підприємств.

"Фактично злочинна організація контролювала всі значні бюджетні витрати Одеси та погоджувала основні питання порядку денного сесій Одеської міської ради. Для реалізації злочинних дій особи налагодили процес системного підкупу чиновників та депутатів міської ради, які забезпечували ухвалення потрібних рішень органом місцевого самоврядування", - додають у САП.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що детективи НАБУ затримали трьох осіб за підозрою у створенні злочинної організації, яка контролювала посадових осіб Одеської міської ради. Серед них був Кауфман.

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КауфманСАПСуд