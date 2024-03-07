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Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень

Україна, Четвер 07 березня 2024 10:09
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Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень Фото: Кількість нових вакансій в Україні перевищила рівень 2021 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З початку 2024 року кількість нових вакансій зростала та навіть перевищила рівень 2021 року. Водночас кількість резюме суттєво менша за показники 2022-2023 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (березень 2024 року).

"Це може свідчити про те, що бізнес значною мірою адаптувався до воєнних умов і потребує персоналу для подальшого відновлення активності. Натомість пропозиція робочої сили обмежена міграцією та мобілізацією", - йдеться в огляді.

Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівеньСитуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень

Також ймовірним є те, що шукачі роботи знайшли її, або відмовились від пошуку через особисті обставини, зазначили в НБУ.

Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень

За опитуваннями, значна частина населення працевлаштована, а частка тих, хто не працює - суттєво скоротилася порівняно з початком повномасштабної війни. На початку 2024 року, за опитуваннями, підприємства надалі зазначали посилення дефіциту як кваліфікованих, так і некваліфікованих працівників.

Ситуація на ринку праці: кількість нових вакансій в Україні перевищила довоєнний рівень

Для подолання цієї проблеми працедавці активніше намагаються залучати групи населення, які раніше були поза робочою силою. Так, за даними work.ua, кількість вакансій для ветеранів зросла в три рази між січнем 2022 та січнем 2024 року; пенсіонерів - у два рази, людей з інвалідністю - на 22%.

Натомість тривало зменшення ІТ-фахівців: за даними DOU, у січні 2024 року їх кількість становила 81,8 тис., що на 12% менше, ніж у січні 2023 року, йдеться в огляді НБУ.

Безробіття в Україні

Нагадаємо, ха оцінками НБУ, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці становив 19,0% у 2023 році. НБУ прогнозує, що він впаде до 16,2% у 2024 році, до 13,9% у 2025 році та до 12,2% у 2026 році.

За прогнозом НБУ, попит на робочу силу надалі посилюватиметься, особливо в міру послаблення безпекових ризиків. Це сприятиме зниженню рівня безробіття. Проте він залишатиметься значним та перевищуватиме свій природний рівень через довгострокові ефекти війни. Зокрема, обмеженою залишатиметься пропозиція робочої сили: у 2024 році через мобілізацію, у наступні роки - через повільне повернення мігрантів з-за кордону.

Водночас на ринку праці зберігатимуться диспропорції через зміну структури економіки як унаслідок руйнування під час війни, так і, вірогідно, нерівномірного відновлення галузей та регіонів у повоєнний час.

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