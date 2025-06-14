Вакансії для ветеранів: кому платять до 40 тисяч гривень і де шукають найбільше

Найбільше пропозицій - у чотирьох сферах

Найактивніше роботодавці шукають ветеранів у сферах логістики, виробництва, безпеки та торгівлі. Серед найпопулярніших вакансій:

вантажник - попит зріс на 176%, медіанна зарплата 22 000 гривень;

робітник на виробництво - попит зріс на 140%, 22 700 гривень;

різноробочий на будівництві - попит зріс на 130%, 21 500 гривень;

продавець - попит зріс на 87%, 20 200 гривень;

водій - попит зріс на 84%, 32 500 гривень.

Середня зарплата, яку пропонують ветеранам на OLX Робота, складає 24 500 гривень, що вище за середню по країні (21 500 гривень за даними Держстату на кінець 2024 року).

Де платять найбільше

Деякі вакансії для УБД передбачають значно вищу оплату. Наприклад, малярам, будівельникам, фасадникам, штукатурам і далекобійникам пропонують понад 40 тисяч гривень.

Понад 30 тисяч гривень можуть заробляти також електрики, сантехніки, трактористи, плиточники, монтажники, виконроби, механіки, зварювальники тощо.

Чому це важливо

У 2025 році виробництво стало головним напрямком працевлаштування ветеранів, обігнавши логістику. Зростає й кількість вакансій, не пов’язаних із безпековим сектором. Це свідчить про те, що українські роботодавці прагнуть інтегрувати ветеранів у цивільну економіку.

Інтеграція УБД у мирне життя - ключове соціальне завдання. Роботодавці дедалі частіше визнають цінність бойового досвіду: стресостійкість, відповідальність, здатність працювати в екстремальних умовах. Зростання кількості вакансій - позитивний сигнал як для економіки, так і для суспільства.