Вакансии для ветеранов: кому платят до 40 тысяч гривен и где ищут больше всего

Больше всего предложений - в четырех сферах

Активнее всего работодатели ищут ветеранов в сферах логистики, производства, безопасности и торговли. Среди самых популярных вакансий:

грузчик - спрос вырос на 176%, медианная зарплата 22 000 гривен;

рабочий на производство - спрос вырос на 140%, 22 700 гривен;

разнорабочий на строительстве - спрос вырос на 130%, 21 500 гривен;

продавец - спрос вырос на 87%, 20 200 гривен;

водитель - спрос вырос на 84%, 32 500 гривен.

Средняя зарплата, которую предлагают ветеранам на OLX Работа, составляет 24 500 гривен, что выше средней по стране (21 500 гривен по данным Госстата на конец 2024 года).

Где платят больше всего

Некоторые вакансии для УБД предусматривают значительно более высокую оплату. Например, малярам, строителям, фасадчикам, штукатурам и дальнобойщикам предлагают более 40 тысяч гривен.

Более 30 тысяч гривен могут зарабатывать также электрики, сантехники, трактористы, плиточники, монтажники, прорабы, механики, сварщики и тому подобное.

Почему это важно

В 2025 году производство стало главным направлением трудоустройства ветеранов, обогнав логистику. Растет и количество вакансий, не связанных с сектором безопасности. Это свидетельствует о том, что украинские работодатели стремятся интегрировать ветеранов в гражданскую экономику.

Интеграция УБД в мирную жизнь - ключевая социальная задача. Работодатели все чаще признают ценность боевого опыта: стрессоустойчивость, ответственность, способность работать в экстремальных условиях. Рост количества вакансий - положительный сигнал как для экономики, так и для общества.