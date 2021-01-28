Если вагоны начнут списывать по возрасту, "Большая стройка" может остановиться, - эксперт

Инициатива Министерства экономики списывать железнодорожные вагоны по возрасту эксплуатации приведет к дефициту спецвагонов и может остановить "Большую стройку".

Об этом заявил генеральный директор горнодобывающей компании "Юнигран" Сергей Дыняк.

"Есть специальные вагоны, например, хоппер-дозатор, думпкар. Эти вагоны с 90-го года не выпускались, мы в этом году первых 15 новых купили. Если ограничат движение этих вагонов, это еще больше ограничит перевозки нерудных материалов. Потому что там, где строятся новые дороги, нет повышенных путей для выгрузки. А именно думпкар загружается на две стороны на пониженной колеи. И это позволяет принимать грузы", - рассказал Дыняк.

По его словам, думпкарные вагоны есть у частных компаний и частично у государственных. Но если УЗ вполне пригодны к использованию вагоны спишет, это вызовет их значительный дефицит на рынке перевозок.

"Если они (Минэкономики, - ред.) не дадут продлить срок эксплуатации вагонов, то однозначно из парка исчезнет около 5 тысяч спецвагонов", - пояснил Дыняк.

Дефицит спецвагонов приведет к серьезным проблемам с реализацией проекта "Большая стройка", ведь подавляющее большинство материалов для него доставляется железной дорогой в таких вагонах.

"Без железнодорожной доставки планы по "Большой стройке" нельзя будет выполнить. Вагонов не хватает. Вторая проблема - что когда эти вагоны спишут, резко вырастут ставки на аренду тех вагонов, что останутся. Это говорит о том, что подорожает стоимость самого строительства", - подытожил эксперт.

Напомним, в прошлом году Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Министерство экономики собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Впрочем, министр экономики Игорь Петрашко в начале декабря созвал закрытое заседание, на котором собирался без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. В результате появился альтернативный проект приказа, в котором требования бизнеса и УЗ были учтены лишь частично.

Промышленники снова обратились к Минэкономики с письмом и призвали отказаться от идеи списывать вагоны по возрасту, ведь это повлечет на рынке дефицит особого подвижного состава, приведет к срывам поставок продукции и ее удорожанию.