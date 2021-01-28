Якщо вагони почнуть списувати за віком, "Велике будівництво" може зупинитися, - експерт

Ініціатива Міністерства економіки списувати залізничні вагони за віком експлуатації призведе до дефіциту спецвагонів та може зупинити "Велике будівництво".

Про це заявив генеральний директор гірничодобувної компанії "Юнігран" Сергій Диняк.

"Є спеціальні вагони, наприклад, хоппер-дозатор, думпкар. Ці вагони з 90-го року не випускалися, ми в цьому році перших 15 нових купили. Якщо обмежать рух цих вагонів, це ще більше обмежить перевезення нерудних матеріалів. Тому що там, де будуються нові дороги, немає підвищених колій для вивантаження. А саме думпкар завантажується на дві сторони на зниженій колії. І це дозволяє приймати вантажі", - розповів Диняк.

За його словами, думпкарні вагони є у приватних компаній і частково у державних. Але якщо УЗ цілком придатні до використання вагони спишуть, це викличе їх значний дефіцит на ринку перевезень.

"Якщо вони (Мінекономіки, - ред.) не дадуть продовжити термін експлуатації вагонів, то однозначно із парка зникне близько 5 тисяч спецвагонів", - пояснив Диняк.

Дефіцит спецвагонів призведе до серйозних проблем з реалізацією проекту "Велике будівництво", адже переважна більшість матеріалів для нього доставляється залізницею в таких вагонах.

"Без залізничної доставки плани по "Великому будівництву" не можна буде виконати. Вагонів не вистачатиме. Друга проблема - що коли ці вагони спишуть, різко виростуть ставки на оренду тих вагонів, що залишаться. Це говорить про те, що здорожчає сама вартість самого будівництва", - підсумував експерт.

Нагадаємо, минулого року Державна регуляторна служба (ДРС) не погодила проект наказу, яким Міністерство економіки збиралося скоротити термін експлуатації вантажних вагонів.

Втім, міністр економіки Ігор Петрашко на початку грудня скликав закрите засідання, на якому збирався без представників промисловості і бізнесу, заблокувати рішення Державної регуляторної служби. В результаті з’явився альтернативний проект наказу, в якому вимоги бізнесу та УЗ були враховані лише частково.

Промисловці знову звернулися до Мінекономіки з листом і закликали відмовитися від ідеї списувати вагони за віком, адже це спричинить на ринку дефіцит особливого рухомого складу, призведе до зривів поставок продукції і її подорожчання.