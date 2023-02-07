Про "вагнерівців" не згадує. Шойгу активізує конфлікт із ПВК, - розвідка

Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях і приписує "успіхи" тільки собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram .

Як зазначає ГУР, за інформацією російських пропагандистських видань, Шойгу на нараді заявив про нібито повний контроль над Соледаром, Кліщіївкою, Краснопіллям, Благодатним та Миколаївкою Донецької області, а також Підгірним та Лобковим Запорізької області. Чиновник країни-агресора наголосив, що всі вищезгадані "досягнення" є результатом дій російської регулярної армії.

При цьому Шойгу свідомо не згадав про участь "вагнерівців" у бойових діях на всіх напрямках, які він перерахував. У той же час кадрова армія РФ виконує там епізодичну роль "сил підтримки".

"Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту серед військово-політичного керівництва Росії", - сказано в повідомленні ГУР.

Варто зауважити, що з міста Соледар українські військові відійшли ще 25 січня, цю інформацію підтвердило командування ЗСУ. Окупація інших населених пунктів, про захоплення яких розповідав Шойгу, не підтверджується.