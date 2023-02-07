Про "вагнерівців" не згадує. Шойгу активізує конфлікт із ПВК, - розвідка
Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу посилює конфлікт із ПВК "Вагнера". Він навмисно не згадує їхню участь у бойових діях і приписує "успіхи" тільки собі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.
Як зазначає ГУР, за інформацією російських пропагандистських видань, Шойгу на нараді заявив про нібито повний контроль над Соледаром, Кліщіївкою, Краснопіллям, Благодатним та Миколаївкою Донецької області, а також Підгірним та Лобковим Запорізької області. Чиновник країни-агресора наголосив, що всі вищезгадані "досягнення" є результатом дій російської регулярної армії.
При цьому Шойгу свідомо не згадав про участь "вагнерівців" у бойових діях на всіх напрямках, які він перерахував. У той же час кадрова армія РФ виконує там епізодичну роль "сил підтримки".
"Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту серед військово-політичного керівництва Росії", - сказано в повідомленні ГУР.
Варто зауважити, що з міста Соледар українські військові відійшли ще 25 січня, цю інформацію підтвердило командування ЗСУ. Окупація інших населених пунктів, про захоплення яких розповідав Шойгу, не підтверджується.
Нагадаємо, конфлікт між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Шойгу почався ще торік. Вони навмисне перекладають відповідальність один на одного за провали на фронті.
Черговий скандал між Шойгу та Пригожиним стався нещодавно на тлі окупації Соледара Донецької області.
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