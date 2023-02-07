О "вагнеровцах" не упоминает. Шойгу активизирует конфликт с ЧВК, - разведка

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу усиливает конфликт с ЧВК "Вагнера". Он намеренно не упоминает их участие в боевых действиях и приписывает "успехи" только себе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram .

Как отмечает ГУР, по информации российских пропагандистских изданий, Шойгу на совещании заявил о якобы полном контроле над Соледаром, Клищиевкой, Краснопольем, Благодатным и Николаевкой Донецкой области, а также Подгорным и Лобковым Запорожской области. Чиновник страны-агрессора подчеркнул, что все вышеупомянутые "достижения" являются результатом действий российской регулярной армии.

При этом Шойгу сознательно не упомянул об участии "вагнеровцев" в боевых действиях на всех направлениях, которые он перечислил. В то же время кадровая армия РФ там выполняет эпизодическую роль "сил поддержки".

"Эта информация замалчивается российскими пропагандистскими СМИ, что свидетельствует о продолжении конфликта в среде военно-политического руководства России", - сказано в сообщении ГУР.

Стоит заметить, что из города Соледар украинские военные отошли еще 25 января, эту информацию подтвердило командование ВСУ. Оккупация других населенных пунктов, о захвате которых рассказывал Шойгу, не подтверждается.