"Вагнерівці" засвітилися у Венесуелі під час розгону протестів. Зеленський відреагував

Сьогодні, 3 серпня, у Венесуелі, засвітилися люди, які можуть мати відношення до російської приватної військової компанії “Вагнера”.

Під час розгону протесту після оприлюднення спірних результатів президентських виборів, помітили силовика з шевроном російських “музикантів”. Таке спостереження викликало занепокоєння щодо втручання кремля у внутрішні справи Венесуели.

Аналітики розцінили присутність найманців групи “Вагнера” у Венесуелі як ознаку постійної підтримки путіним уряду Мадуро. Опозиція та міжнародні спостерігачі висловили тривогу з приводу наслідків ймовірної участі іноземних найманців у політичних та соціальних заворушеннях у країні.

Реакція Зеленського

Український президент заявив, що повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами викликають занепокоєння.

"Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію. Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу"

Він зауважив, що нині народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід, на думку президента, проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації.

"Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців"