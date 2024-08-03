"Вагнерівці" засвітилися у Венесуелі під час розгону протестів. Зеленський відреагував

Сьогодні під час розгону протестів у Венесуелі помітили найманців ПВК "Вагнера". Це яскравий приклад того, що Росія безсоромно втручається у справи інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського та Defence Blog.
Сьогодні, 3 серпня, у Венесуелі, засвітилися люди, які можуть мати відношення до російської приватної військової компанії “Вагнера”.
Під час розгону протесту після оприлюднення спірних результатів президентських виборів, помітили силовика з шевроном російських “музикантів”. Таке спостереження викликало занепокоєння щодо втручання кремля у внутрішні справи Венесуели.
Аналітики розцінили присутність найманців групи “Вагнера” у Венесуелі як ознаку постійної підтримки путіним уряду Мадуро. Опозиція та міжнародні спостерігачі висловили тривогу з приводу наслідків ймовірної участі іноземних найманців у політичних та соціальних заворушеннях у країні.
Український президент заявив, що повідомлення про присутність російських найманців "Вагнера" у Венесуелі разом з урядовими військами викликають занепокоєння.
"Хоч би куди йшли ці головорізи, вони несуть смерть і дестабілізацію. Це яскравий приклад безсоромного втручання Росії у справи інших країн, а також її звичної стратегії сіяти хаос по всьому світу"
Він зауважив, що нині народ Венесуели переживає дуже важкі часи. І єдиний вихід, на думку президента, проведення мирних і демократичних процедур, а не засилання вбивць для подальшого загострення ситуації.
"Засуджуємо застосування сили проти мирних протестувальників і закликаємо всіх поважати вибір народу. Справжні лідери не ховаються від власного народу за спинами найманців"
Нагадаємо, що сьогодні президент Венесуели Ніколас Мадуро, чия легітимність після переобрання викликає питання, заявив, що опозиція готує в столиці Каракасі теракт.
Ми повідомляли, що нещодавно у Венесуелі розпочалися протести через результати президентських виборів, на яких влада заявила про перемогу чинного президента Ніколаса Мадуро із результатом у 51%. Однак венесуельська опозиція заявила про фальсифікації при підрахунку голосів.
Своєю чергою США визнали переможцем опонента Мадуро - Едмундо Гонсалеса.
Мадуро закликав вищий суд країни переглянути результати виборів після того, як лідери оскаржили його заяву про перемогу.
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