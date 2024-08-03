"Вагнеровцы" засветились в Венесуэле во время разгона протестов. Зеленский отреагировал

Сегодня во время разгона протестов в Венесуэле заметили наемников ЧВК "Вагнера". Это яркий пример того, что Россия беззастенчиво вмешивается в дела других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского и Defence Blog.
Сегодня, 3 августа, в Венесуэле, засветились люди, которые могут иметь отношение к российской частной военной компании Вагнера.
Во время разгона протеста после обнародования спорных результатов президентских выборов заметили силовика с шевроном российских "музыкантов". Такое наблюдение вызвало беспокойство по поводу вмешательства кремля во внутренние дела Венесуэлы.
Аналитики расценили присутствие наемников группы Вагнера в Венесуэле как признак постоянной поддержки путиным правительства Мадуро. Оппозиция и международные наблюдатели выразили тревогу по поводу последствий вероятного участия иностранных наемников в политических и социальных беспорядках в стране.
Украинский президент заявил, что сообщения о присутствии российских наемников "Вагнера" в Венесуэле вместе с правительственными войсками вызывают беспокойство.
"Куда бы ни шли эти головорезы, они несут смерть и дестабилизацию. Это яркий пример беззастенчивого вмешательства России в дела других стран, а также ее привычной стратегии сеять хаос по всему миру"
Он отметил, что в настоящее время народ Венесуэлы переживает очень тяжелые времена. И единственный выход, по мнению президента, проведение мирных и демократических процедур, а не ссылка убийц для дальнейшего обострения ситуации.
"Осудим применение силы против мирных протестующих и призываем всех уважать выбор народа. Настоящие лидеры не прячутся от собственного народа за спинами наемников"
Напомним, что сегодня президент Венесуэлы Николас Мадуро, чья легитимность после переизбрания вызывает вопрос, заявил, что оппозиция готовит в столице Каракасе теракт.
Мы сообщали, что недавно в Венесуэле начались протесты из-за результатов президентских выборов, на которых власти заявили о победе действующего президента Николаса Мадуро с результатом в 51%. Однако венесуэльская оппозиция заявила о фальсификациях при подсчете голосов.
В свою очередь США признали победителем оппонента Мадуро - Эдмундо Гонсалеса.
Мадуро призвал высший суд страны пересмотреть результаты выборов после того, как лидеры оспорили его заявление о победе.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.