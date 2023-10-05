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"Вагнерівці" та їх техніка все ще знаходяться на території табору в Білорусі, - "Гаюн"

Ілюстративне фото: "вагнерівці" та їх техніка все ще знаходяться на території табору в Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Найманці приватної військової компанії "Вагнера" та їх техніка продовжують дислокуватися у Могильовській області Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.

За інформацією моніторингового каналу, на території табору в селі Цель зараз знаходиться близько 1400 одиниць техніки "вагнерівців", серед яких:

  • приблизно 800 легкових авто (пікапи УАЗ, "буханки", ГАЗелі, Лади та ін.);
  • приблизно 100 вантажівок (КамАЗи та Урали);
  • приблизно 8 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан");
  • приблизно 11 фур;
  • приблизно 20 тягачів;
  • приблизно 10 автобусів ПАЗ;
  • понад 80 од. будівельної техніки (КамАЗи, екскаватори, бульдозери, автокрани та ін.).

У "Гаюні" уточнюють, що ще якась кількість техніки найманців знаходиться у сховищах колишнього парку бойових машин військового містечка у селі Цель.

Також, за даними каналу, на території табору станом на кінець вересня залишалося 99 наметів - 35% від початкової кількості. "Вагнерівців", ймовірно, переселили до колишніх казарм на території табору.

"На даний момент можна констатувати, що найманці ПВК "Вагнер" продовжують залишатися в таборі в селі Цель", - уточнює "Гаюн".

Що передувало

Нагадаємо, у червні бійці ПВК "Вагнера" провалили спробу державного перевороту в Росії, незважаючи на те, що їм вдалося взяти під свій контроль Ростов та Воронеж. Після цього найманцям дозволили "переїхати" до Білорусі.

У серпні в Росії впав літак, на борту якого, ймовірно, був засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин. Він, як кажуть росіяни, загинув на місці.

Після цього було зафіксовано виїзд "вагнерівців" з Білорусі. За даними Центру нацспротиву, станом на середину вересня в країні було менше тисячі найманців.

 

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БілорусьПВК ВагнераВагнерівці