"Вагнерівці" стратили завербованого ув'язненого, який перейшов на бік України, - ЗМІ

Нещодавно в мережі з'явилося відео вбивства, ймовірно, колишнього найманця Євгена Нужина. У вересні він здався в полон, а 4 вересня журналіст Юрій Бутусов опублікував з ним інтерв'ю.

Колишній "вагнерівець" стверджував, що давно вирішив здатися в полон і хоче воювати на боці українців. Він також заявив, що в Україні мешкають його родичі. Нужин в інтерв'ю розповів, що відбував покарання за вбивство у колонії №3 у Рязанській області. Влітку власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин завербував його, після чого бойовика відправили до України.

Увечері 12 листопада у Telegram-каналі GREY ZONE, який пов'язують із "Вагнером", опублікували відео з вбивством Нужина.

"11 листопада перебував на вулиці Києва, де отримав удар по голові, внаслідок чого знепритомнів. Опритомнів у цьому підвалі, де мені повідомили, що мене судитимуть", - сказав чоловік на камеру.

Після цього невідома людина, яку не видно в кадрі, завдає удару кувалдою по голові, після з'являється напис "ліквідований". Автори ролика підносять вбивство як страту і заявляють, що "зрадник отримав традиційне споконвічно-вагнерівське покарання".

Реакція Пригожину

Засновник ПВК Євгеній Пригожин уже відреагував на ролик. Коментар опублікувала компанія Пригожина "Конкорд". Він назвав відео "прекрасною режисерською роботою", але не заперечував факт вбивства.

"У даному шоу видно, що (Нужин - ред.) не знайшов щастя в Україні, а зустрівся з недобрими, але справедливими людьми", - зазначив Пригожин.

"Медуза" з'ясувала, що, напевно, Нужина повернули до Росії в результаті останнього обміну 11 листопада. Тоді в Україні повернулося 45 захисників.

"Колишня радниця В'ячеслава Володіна Анастасія Кашеварова, яка виступає на підтримку війни, повідомила, що це був обмін за участю ПВК "Вагнера" - наголосивши, що там своїх бійців не світять", - йдеться у матеріалі.