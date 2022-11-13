"Вагнеровцы" казнили завербованного заключенного, перешедшего на сторону Украины, - СМИ

Недавно в сети появилось видео убийства, предположительно, бывшего наемника Евгения Нужина. В сентябре он сдался в плен, а 4 сентрября журналист Юрий Бутусов опубликовал с ним интервью.

Бывший "вагнеровец" утверждал, что давно решил сдаться в плен и хочет воевать на стороне украинцев. Он также заявил, что в Украине живут его родственники. Нужин в интервью рассказал, что отбывал наказание за убийство в колонии №3 в Рязанской области. Летом владельц ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин завербовал его, после чего боевика отправили в Украину.

Вечером 12 ноября в Telegram-канале GREY ZONE, который связывают с "Вагнером", опубликовали видео с убийством Нужина.

"11 ноября находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить", - сказал мужчина на камеру.

После этого неизвестный человек, которого не видно в кадре, наносит удар кувалдой по голове, после появляется надпись "ликвидирован". Авторы ролика преподносять убийсво как казнь и заявляют, что "предатель получил традиционное исконно-вагнеровское наказание".

Реакция Пригожина

Основатель ЧВК Евгений Пригожин уже отреагировал на ролик. Коментарий опубликовала компания Пригожина "Конкорд". Он назвал видео "прекрасной режиссерской работой", но не стал отрицать факт убийства.

"В данном шоу видно, что (Нужин - ред.) не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми", - отметил Пригожин.

"Медуза" выяснила, что, вероятно, Нужина вернули в Россию в результате последнего обмена 11 ноября. Тогда в Украине вернулись 45 защитников.

"Бывшая советник Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова, выступающая в поддержку войны, сообщила, что это был обмен с участием ЧВК "Вагнера" - подчеркнув, что там своих бойцов не светят", - говорится в материале.