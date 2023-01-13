"Вагнерівці" почали вербувати жінок-в'язнів на війну проти України, - правозахисники

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.Lt .

Нині "вагнерівці" на війну проти України почали вербувати жінок-в'язнів.

"За нашими даними, жінок уже відправляють на фронт, забрали першу партію з Краснодарського краю наприкінці грудня, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю", - розповіла Романова.