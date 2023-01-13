"Вагнерівці" почали вербувати жінок-в'язнів на війну проти України, - правозахисники
Керівник фонду "Русь сидящая" Ольга Романова розповіла, що ПВК "Вагнера" розпочав вербування у жінок-в'язнів російських в'язницях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lrt.Lt.
Нині "вагнерівці" на війну проти України почали вербувати жінок-в'язнів.
"За нашими даними, жінок уже відправляють на фронт, забрали першу партію з Краснодарського краю наприкінці грудня, але ми поки що нічого не знаємо про їхню подальшу долю", - розповіла Романова.
Вона також додала, що їхня організація "Русь сидящая" ще з початку війни почала отримувати листи від жінок з проханням посприяти їхньому відправленню на війну.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ бійці приватної військової компанії "Вагнера" наразі можуть становити чверть усіх російських вояків, які воюють проти України.
Крім того, ЗМІ писали, що серед "вагнерівців", які воюють в Україні, лише 20% контрактників. Решта - ув'язнені.
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