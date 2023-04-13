"Вагнерівці" намагаються впровадитися в спільноти геймерів через Discord, - голова Microsoft

ЧВК "Вагнера" та російська розвідка намагаються проникнути у спільноти геймерів за допомогою платформи соціальних мереж Discord.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент Microsoft Бред Сміт виступаючи на саміті світової економіки Semafor.

За його словами, подібні спроби були нещодавно виявлені спеціалістами Microsoft. Сміт розповів, що росіяни використовують Discord, "як місце для поширення інформації".

Він також закликав зміцнювати кіберзахист за допомогою штучного інтелекту, посилаючись на загрозу кампаній впливу з боку інших іноземних противників, таких як Китай та Іран.