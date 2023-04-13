"Вагнеровцы" пытаются внедриться в сообщества геймеров через Discord, - глава Microsoft

ЧВК "Вагнера" и российская разведка пытаются проникнуть в сообщества геймеров с помощью платформы социальных сетей Discord.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит, выступая на саммите мировой экономики Semafor.

По его словам, подобные попытки были недавно обнаружены специалистами Microsoft. Смит рассказал, что россияне используют Discord, "как место для распространения информации".

Он также призвал укреплять киберзащиту посредством искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу кампаний влияния со стороны других иностранных противников, таких как Китай и Иран.