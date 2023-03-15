Космічну компанію з Люксембурга запідозрили в допомозі "вагнерівцям"
Космічну компанію Spacety Luxembourg SA підозрюють у передачі супутникових знімків групі російських найманців з ПВК "Вагнер".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Міністерство економіки та Міністерство закордонних і європейських справ Люксембургу подали позов проти космічної компанії через підозри у наданні нею супутникових знімків російським військовим злочинцям.
Люксембурзький інститут науки і технологій (LIST) та Університет Люксембургу офіційно призупинили співпрацю зі Spacety після санкцій США та заяв міністерств. Компанія Spacety Luxembourg SA, в свою чергу, заперечує всі звинувачення.
Повідомляється, що супутникові знімки для потреб "вагнерівців" були передачі у січні цього року.
Російські війська продовжують атакувати Бахмут, використовуючи для цього всі наявні засоби. Штурмові загони "Вагнера" не полишають спроб прорвати українську оборону міста.
Раніше ми повідомляли, що Кремль сприймає засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина як загрозу путніському режиму .