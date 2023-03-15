Космическую компанию из Люксембурга заподозрили в помощи "вагнеровцам"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

Министерство экономики и Министерство иностранных и европейских дел Люксембурга подали иск против космической компании из-за подозрений в предоставлении ею спутниковых снимков российским военным преступникам.

Люксембургский институт науки и технологий (LIST) и Университет Люксембурга официально приостановили сотрудничество со Spacety после санкций США и заявлений министерств. Компания Spacety Luxembourg SA, в свою очередь, отрицает все обвинения.

Сообщается, что спутниковые снимки для "вагнеровцев" были передачи в январе этого года.