Вагнерівці, кадирівці, осетинці. РФ накопичує "гарматне м’ясо" в Запорізькій області

"В цілому накопичення на території тимчасово окупованої Запорізької області воно точно є. Приїжджають чергові партії вагнерівців, чмобіків, кадирівців, осетинців", - розповів він.

За словами Федорова, чи здатні вони провести якийсь наступ, то краще можуть відповісти військові.

"Але є два приклади за останні два тижні. Коли пам'ятаєте в своїх Telegram-каналах рашисти розганяли, начебто вони взяли чергові населенні пункти в Запорізькій області - Кам’янське, Малі Щербаки. Ми пам’ятаємо чим все закінчилось. Жодного населеного пункту їм не вдалося взяти. Лише те що вони змогли взяти – це чорні пакети зі своїми 200-ми та 300-ми з лінії фронту", - додав він.

Така ж ситуація, за словами Федорова, із частиною тих вагнерівців, які приїхали на тимчасово окуповану частину Мелітополя та району.

"Частина з них вже також повернулася. Звичайно, небезпека наростає, та кількість їх, "гарматного м’яса" вона збільшується на тимчасово окупованій території Запорізької області", - констатував мер.