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Вагнеровцы, кадыровцы, осетинцы. РФ накапливает "пушечное мясо" в Запорожской области

Фото: РФ накапливает "пушечное мясо" в Запорожской области (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия накапливает живую силу в оккупированной Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В целом накопление на территории временно оккупированной Запорожской области оно точно есть. Приезжают очередные партии вагнеровцев, "мобиков", кадыровцев, осетинцев", - рассказал он.

По словам Федорова, способны ли они провести какое-то наступление, лучше могут ответить военные.

"Но есть два примера за последние две недели. Когда помните в своих Telegram-каналах решисты разгоняли, будто они взяли очередные населенные пункты в Запорожской области - Каменское, Малые Щербаки. Мы помним чем все закончилось. Ни одного населенного пункта им не удалось взять. Только то, что они смогли взять - это черные пакеты со своими 200-ми и 300-ми с линии фронта", - добавил он.

Такая же ситуация, по словам Федорова, с частью тех вагнеровцев, которые приехали на временно оккупированную часть Мелитополя и района.

"Часть из них уже вернулась. Конечно, опасность нарастает, и количество их, "пушечного мяса" она увеличивается на временно оккупированной территории Запорожской области", - констатировал мэр.

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