"Вагнерівці" в Бахмуті облаштували базу у підземеллі заводу шампанських вин

Зазначається, що базу облаштували росіяни ще на початку 2023 року. Під землею ворог встановив штаб, пункт управління, казарми, шпиталь й стрільбище. Через великі розміри катакомб - пересуваються по підземеллю на автомобілях.

Фото: "Вагнерівці" в Бахмуті облаштували базу у підземеллі шампанських вин (кадр з відео)

Також на заводі є бункер зі сталевими дверима й стінами. В одному з цехів розташовані величезні місткості, в яких раніше зберігалось вино. Наразі вони порожні.

Повні місткості розташовані в приміщення, де відбувався раніше розлив вина. Також є зала з готовою продукцією. В кожному стелажі - 500 пляшок. "Вагнерівці" використовують їх для відпрацювання навичок стрільби.

Також є приміщення з залитою підлогою. Після вичерпування рівень води знизити не вдалось.