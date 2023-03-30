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"Вагнерівці" в Бахмуті облаштували базу у підземеллі заводу шампанських вин

Фото: "Вагнерівці" в Бахмуті облаштували базу у підземеллі шампанських вин (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

ПВК "Вагнер" облаштувала базу у підземеллі Артемівського заводу шампанських вин у Бахмуті. Пересуваються по катакомбах на автомобілі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новости Донбасса".

Зазначається, що базу облаштували росіяни ще на початку 2023 року. Під землею ворог встановив штаб, пункт управління, казарми, шпиталь й стрільбище. Через великі розміри катакомб - пересуваються по підземеллю на автомобілях.

Фото: "Вагнерівці" в Бахмуті облаштували базу у підземеллі шампанських вин (кадр з відео)

Також на заводі є бункер зі сталевими дверима й стінами. В одному з цехів розташовані величезні місткості, в яких раніше зберігалось вино. Наразі вони порожні.

Повні місткості розташовані в приміщення, де відбувався раніше розлив вина. Також є зала з готовою продукцією. В кожному стелажі - 500 пляшок. "Вагнерівці" використовують їх для відпрацювання навичок стрільби.

Також є приміщення з залитою підлогою. Після вичерпування рівень води знизити не вдалось.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами голови об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, до боїв в Бахмуті Донецької області залучені близько 6 тисяч найманців ПВК "Вагнера". Також там воюють десь 20-30 тисяч завербованих рекрутів.

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