"Вагнергейт" - лакмус системной некомпетентности власти, - Рудык

"В "вагнергейте" прослеживаются симптомы системной болезни, свойственной власти сейчас. Это тяжелая и, похоже, "неоперабельная" некомпетентность, осложненная патологическим неумением признавать и анализировать собственные ошибки", - заявила нардеп.

По ее мнению, власти не осознают уровень операции, сложности ее подготовки и проведения, всю совокупность возможных выгод, которые Украина могла получить в случае ее успеха.

"А когда перед властью встал вопрос проведения или непроведения операции, они, как оказалось, больше доверяли Лукашенко, чем своим военным", - добавляет Рудык.

Власти думают не о том, как помочь Украине выиграть в войне, там предпочитают осторожно "проходить между каплями". Но это неприемлемо во время агрессии.

"Это дерзкое непонимание собственного места на карте мира и уровня собственной квалификации в принятии решений на каждом этапе операции", - подчеркивает Рудык.

Лакмусовой бумажкой некомпетентности внутри страны, по ее мнению, стало то, что для прикрытия собственных ошибок власти использовали ложь.