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"Вагнера" терміново залучає додаткових ув’язнених, через втрати на фронті, - ГУР

Фото: "Вагнер" терміново залучає додаткових ув’язнених, через втрати на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська ПВК "Вагнера" через загрозу "кадрового голоду" почала терміново проводити підготовку нових кількасот ув'язнених для відправки на війну проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу розвідки України.

"До бойових дій на території України залучено понад 8000 найманців ПВК "Вагнера". Більшість підрозділів наразі перебувають безпосередньо в районах вздовж лінії бойового зіткнення. Переважну частину особового складу штурмових загонів вказаної ПВК складають найманці, завербовані з числа ув’язнених", - пише пресслужба розвідки.

Задача ув'язнених - підтримувати менші за чисельністю групи досвідчених "контрактників". Водночас найбільші втрати фіксуються саме серед колишніх ув’язнених.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ГУР, російські спецслужби готують теракти на території Росії, аби звинуватити у цьому Україну.

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