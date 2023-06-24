"Вагнер" в Ростові? Що відомо про демарш Пригожина проти Шойгу

"Вагнер", ймовірно, вже в Ростовській області

Після 02:00 Пригожин заявив, що його війська вже перетнули державні кордони і зараз рухаються по Ростовській області. Він додав, що на блокпостах його війська нібито "обіймали"

Пізніше Пригожин повідомив, що РФ підняла в небо авіацію, яка нібито мала обстріляти їхню колону, що рухалась серед цивільних авто. А згодом він заявив, що його найманці збили два гелікоптери армії РФ, які намагались їх атакувати.

Також в росЗМІ та Telegram-каналах публікуються чисельні відео з колонами, які їдуть по нічним дорогам. Автори стверджують, що це техніка саме ПВК "Вагнера", однак ніякого підтвердження таким заявам поки що немає. Також деякі канали поширили відео, на яких чутно звуки стрілянини - нібито в Ростовській та Воронезькій областях.

Ближче до 05:20 з'явились відео танків та озброєних людей в центрі Ростова, на одному з танків видно символіку окупантів. Чия саме це техніка - "Вагнера" чи МО РФ - поки що невідомо. Однак зазначимо, що в фотобанку пропагандистського ЗМІ ТАСС бійці в центрі міста позначені як "вагнерівці".

О 7 ранку Пригожин заявив, що в Ростові деякі бійці Росгвардії та поліції нібито перейшли на його бік. З іншими відбуваються "сутички".

В Ростові, Москві та Воронежі повна бойова готовність

В Москві, Воронежі та Ростові-на-Дону після опівночі підняли по тривозі ФСБ, Росгвардію та поліцію, в містах введено план "Фортеця". Його суть полягає у максимальному захисті державних органів влади та правопорядку.

Також повідомлялось, що ФСБ разом з СОБР виставляють блокпости на трасі Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону. Пізніше стало відомо, що в'їзд в Ростов перекрито. Губернатор Ростовської області Василій Голубєв закликав містян не виходити з домівок.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в столиці РФ проводяться "антитерористичні заходи", у зв'язку з чим посилено контроль на дорогах.

Пригожину загрожує 20 років тюрми

ФСБ порушила проти Пригожина кримінальну справу за статтею 279 Кримінального кодексу РФ за фактом організації збройного заколоту.

"Його діям буде надано належну правову оцінку. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 20 років", - заявили у Генпрокуратурі РФ.

Також відомо, що Генпрокуратура та силовики "цілодобово доповідають Путіну про ситуацію, а за інформацією росЗМІ, в адміністрації президента РФ паніка, там нібито не виключають можливості громадянської війни.

Крім цього, на пропагандистському "Першому" каналі вийшов сюжет новин, в якому заявили, що відео з ударом по табору "Вагнера" - інсценування, а всі дії Пригожина завчасно сплановані.

В США в курсі ситуації

Представник Ради національної безпеки США Адам Ходж заявив, що Америка "уважно спостерігає" за перебігом подій в РФ і вже поінформувала про це президента Джо Байдена.

В адміністрації Байдена зазначають, що риторика Пригожина перед оголошенням демарша відрізняється від його звичної критики МО РФ, і в цей раз його наміри виглядають "цілком реально".

Що передувало?

Ввечері 23 червня Пригожин заявив, що російська армія атакувала тилові позиції "Вагнера", через що загинула "величезна кількость солдатів". У відповідь він оголосив "похід" до Ростова-на-Дону, щоб "розібратися з беззаконням в армії" та Шойгу.

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