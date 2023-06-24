"Вагнер" в Ростове. Что известно о демарше Пригожина против Шойгу

"Вагнер", вероятно, уже в Ростовской области

После 2:00 Пригожин заявил, что его войска уже пересекли государственные границы и сейчас двигаются по Ростовской области. Он добавил, что на блокпостах его войска якобы "обнимали"

Позже Пригожин сообщил, что РФ подняла в небо авиацию, которая якобы должна была обстрелять их колонну, что двигалась среди гражданских авто. А впоследствии он заявил, что его наемники сбили два вертолета армии РФ, пытавшихся их атаковать.

Также в росСМИ и Telegram-каналах публикуются многочисленные видео с колоннами, едущими по ночным дорогам. Авторы утверждают, что это техника именно ЧВК "Вагнера", однако никакого подтверждения таким заявлениям пока нет. Также некоторые каналы распространили видео, на которых слышны звуки стрельбы - якобы в Ростовской и Воронежской областях.

Ближе к 05:20 появились видео танков и вооруженных людей в центре Ростова, на одном из танков видна символика окупантов. Чья именно эта техника - "Вагнера" или МО РФ - пока неизвестно. Однако отметим, что в фотобанке пропагандистского СМИ ТАСС бойцы в центре города обозначены как "вагнеровцы".

В 7 утра Пригожин заявил, что в Ростове некоторые бойцы Росгвардии и полиции якобы перешли на его сторону. С другими происходят "стычки".

После этого появилось видео, на котором видно, как "вагнеровцы" заходят в здание штаба Южного военного округа. Также там показан Пригожин, который требует у военного чиновника выдать Герасимова и Шойгу. Иначе "Вагнер" будет блокировать Ростов и якобы отправится на Москву.

В Ростове, Москве и Воронеже полная боевая готовность

В Москве, Воронеже и Ростове-на-Дону после полуночи подняли по тревоге ФСБ, Росгвардию и полицию, в городах введен план "Крепость". Его суть состоит в максимальной защите государственных органов власти и правопорядка.

Также сообщалось, что ФСБ вместе с СОБР выставляют блокпосты на трассе Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону. Позже стало известно, что въезд в Ростов перекрыт. Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал горожан не выходить из домов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице РФ проводятся "антитеррористические мероприятия", в связи с чем усилен контроль на дорогах.

Пригожину грозит 20 лет тюрьмы

ФСБ возбудила против Пригожина уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооруженного мятежа.

"Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет", - заявили в Генпрокуратуре РФ.

Также известно, что Генпрокуратура и силовики "круглосуточно докладывают Путину о ситуации, а по информации росСМИ, в администрации президента РФ паника, там вроде бы не исключают возможности гражданской войны".

Кроме этого, на пропагандистском "Первом" канале вышел новостной сюжет, в котором заявили, что видео с ударом по лагерю "Вагнера" - инсценировка, а все действия Пригожина заранее спланированы.

В США в курсе ситуации

Представитель Совета национальной безопасности США Адам Ходж заявил, что Америка "внимательно наблюдает" за ходом событий в РФ и уже проинформировала об этом президента Джо Байдена.

В администрации Байдена отмечают, что риторика Пригожина перед объявлением демарша отличается от его привычной критики МО РФ, и в этот раз его намерения выглядят вполне реально.

Что предшествовало?

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российская армия атаковала тыловые позиции "Вагнера", из-за чего погибло "огромное количество солдат". В ответ он объявил "поход" в Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии" и Шойгу.

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