"Вагнер" може знову стати серйозною загрозою: в ISW проаналізували, хто може очолити найманців

Аналітики зазначають, що статус "Вагнера" поки що залишається незрозумілим, адже найманці розкидані по декількох різних країнах. Однак 29 вересня російський диктатор Володимир Пуітн зустрівся з колишнім командувачем "Вагнера" та нинішнім співробітником МО РФ Андрієм Трошевим та заявив, що той буде залучений до формування

Деякі представники "Вагнера" негативно відреагували на цю заяву та почали заявляти, що місце Пригожина має зайняти його 25-річний син Павло. Один з каналів повідомляв, що той нібито веде переговори з Росгвардією про перехід найманців під їх командування.

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Ключові висновки:

Російські війська проводять тактичні контратаки в районі Роботиного в рамках еластичної оборони від наступальних дій українських військ на заході Запорізької області. Ситуація на південь від Роботина нестабільна, оскільки деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук в руки.

Російський інформаційний простір продовжує неправдиво зображати допомогу Заходу Україні як ескалаційну, щоб перешкодити подальшій підтримці України Заходом.

Статус групи "Вагнера" залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо їхньої майбутньої співпраці з урядом Росії.

ISW перегляне свою оцінку щодо перспектив Групи "Вагнера" знову стати такою ж ефективною військовою організацією, якщо її успішно відновлять як велику унітарну організацію під керівництвом Росгвардії, Міноборони Росії чи подібної організації.

Російські війська в ніч з 30 вересня на 1 жовтня завдали чергової серії ударів з безпілотників по Україні.

Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ-Лиман, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області та незначно просунулися на захід Запорізької області.

Міністерство оборони Росії офіційно оголосило про початок чергового осіннього призову 2023 року 1 жовтня.

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