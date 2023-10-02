"Вагнер" может снова стать серьезной угрозой: в ISW проанализировали, кто может возглавить наемников

Аналитики отмечают, что статус "Вагнера" пока остается непонятным, ведь наемники разбросаны по нескольким разным странам. Однако 29 сентября российский диктатор Владимир Пуитн встретился с бывшим командующим "Вагнером" и нынешним сотрудником МО РФ Андреем Трошевым и заявил, что тот будет привлечен к формированию

Некоторые представители "Вагнера" негативно отреагировали на это заявление и стали заявлять, что место Пригожина должно занять его 25-летний сын Павел. Один из каналов сообщал, что тот якобы ведет переговоры с Росгвардией о переходе наемников под их командование.

Ключевые выводы:

Российские войска проводят тактические контратаки в районе Работиного в рамках эластичной обороны от наступательных действий украинских войск на западе Запорожской области. Ситуация к югу от Работина нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.

Российское информационное пространство продолжает неправдиво изображать помощь Запада Украине как эскалационную, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины Западом.

Статус группы "Вагнера" остается непонятным на фоне сообщений о переговорах по поводу их будущего сотрудничества с правительством России.

ISW пересмотрит свою оценку перспектив Группы "Вагнера" вновь стать такой же эффективной военной организацией, если ее успешно восстановят как крупную унитарную организацию под руководством Росгвардии, Минобороны России или подобной организации.

Российские войска в ночь с 30 сентября на 1 октября нанесли очередную серию ударов с беспилотников по Украине.

Российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Лиман, близ Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и незначительно продвинулись на запад Запорожской области.

Министерство обороны России официально объявило о начале очередного осеннего призыва 2023 1 октября.

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