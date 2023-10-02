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"Вагнер" может снова стать серьезной угрозой: в ISW проанализировали, кто может возглавить наемников

Фото: бойцы ПВК "Вагнера" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Частная военная компания "Вагнера" может перейти в подчинение Росгвардии или Минобороны РФ и снова представлять серьезную угрозу для украинских военных. Возглавить же наемников может даже сын бывшего главаря Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что статус "Вагнера" пока остается непонятным, ведь наемники разбросаны по нескольким разным странам. Однако 29 сентября российский диктатор Владимир Пуитн встретился с бывшим командующим "Вагнером" и нынешним сотрудником МО РФ Андреем Трошевым и заявил, что тот будет привлечен к формированию

Некоторые представители "Вагнера" негативно отреагировали на это заявление и стали заявлять, что место Пригожина должно занять его 25-летний сын Павел. Один из каналов сообщал, что тот якобы ведет переговоры с Росгвардией о переходе наемников под их командование.

Ключевые выводы:

  • Российские войска проводят тактические контратаки в районе Работиного в рамках эластичной обороны от наступательных действий украинских войск на западе Запорожской области. Ситуация к югу от Работина нестабильна, поскольку некоторые тактически важные полевые укрепления несколько раз переходили из рук в руки.
  • Российское информационное пространство продолжает неправдиво изображать помощь Запада Украине как эскалационную, чтобы воспрепятствовать дальнейшей поддержке Украины Западом.
  • Статус группы "Вагнера" остается непонятным на фоне сообщений о переговорах по поводу их будущего сотрудничества с правительством России.
  • ISW пересмотрит свою оценку перспектив Группы "Вагнера" вновь стать такой же эффективной военной организацией, если ее успешно восстановят как крупную унитарную организацию под руководством Росгвардии, Минобороны России или подобной организации.
  • Российские войска в ночь с 30 сентября на 1 октября нанесли очередную серию ударов с беспилотников по Украине.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на линии Купянск-Лиман, близ Бахмута, на линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области и незначительно продвинулись на запад Запорожской области.
  • Министерство обороны России официально объявило о начале очередного осеннего призыва 2023 1 октября.

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Война России против УкраиныЧВК Вагнера