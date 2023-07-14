"Вагнер" більше не бере участі у боях в Україні, - Пентагон

Про це заявив прес-секретар Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер, передає РБК-Україна з посиланням на Голос Америки.

"На даному етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", - заявив він.

Зазначається також, що Міноборони РФ 12 липня заявило, що "вагнерівці" завершають передачу зброї регулярним збройним силам Росії.

Невдалий бунт Пригожина

Наприкінці червня ватажок "Вагнера" Євген Пригожин оголосив демарш МО РФ та спробував провести держпереворот в Росії. Його війська захопили Ростов і рушили на Москву, однак на півшляху зупинили свій "марш".

Справа в тому, що на контакт з Пригожиним вийшов самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і нібито вмовив того припинити "похід". Після цього Кремль заявив, що Пригожин "піде в Білорусь".

Пізніше повідомлялось, що в РБ готуються табори для розміщення "Вагнера", а літак Пригожина час від часу прилітає до Білорусі.

У підсумку повідомлялось, що "бунт" Пригожина позитивно вплинув на дії ЗСУ на фронті, а також викликав "тертя та плутанину" серед російського керівництва.

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