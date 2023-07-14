ua ru
Пт, 14 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Вагнер" больше не участвует в боях в Украине, - Пентагон

Новина українською →
Пятница 14 июля 2023 03:16
"Вагнер" больше не участвует в боях в Украине, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Подразделения частной военной компании "Вагнер" приостановили свою деятельность на территории Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы "Вагнера" принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", - заявил он.

Отмечается также, что Минобороны РФ 12 июля заявило, что "вагнеровцы" завершают передачу оружия регулярным вооруженным силам России.

Неудачный бунт Пригожина

В конце июня глава "Вагнера" Евгений Пригожин объявил демарш МО РФ и попытался провести госпереворот в России. Его войска захватили Ростов и двинулись на Москву, однако на полпути остановили свой "марш".

Дело в том, что на контакт с Пригожиным вышел самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и якобы уговорил того прекратить "поход". После этого Кремль заявил, что Пригожин "уйдет в Беларусь".

Позже сообщалось, что в РБ готовятся лагеря для размещения Вагнера, а самолет Пригожина время от времени прилетает в Беларусь.

В итоге сообщалось, что "бунт" Пригожина положительно повлиял на действия ВСУ на фронте, а также вызвал "трение и неразбериху" среди российского руководства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Вагнеровцы
NEWS
Байден не видит "реальной перспективы" применения Россией ядерного оружия
Байден не видит "реальной перспективы" применения Россией ядерного оружия
DAILY
Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе
Милан Лелич, Юлия Акимова Приглашение после войны. Чем закончился для Украины саммит НАТО в Вильнюсе