Вагітність під час війни. МОЗ дало рекомендації майбутнім матерям

Вагітність - подія в житті жінки, яка безумовно включає переживання та суттєві біологічні, психологічні й соціальні зміни. Проте вагітність під час війни з повітряними тривогами, обстрілами, нерозумінням, що буде далі, є значним викликом і може спричиняти не тільки природне підвищення тривоги чи коливання настрою, але й збільшувати ймовірність виникнення психічних розладів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
За даними міністерства, більшість стратегій, які допомагають підтримувати психічне здоров’я під час війни поза вагітністю - соціальна підтримка, фізична активність, здоровий сон, менеджмент дистресу - добре працюють і за вагітності.
Дослідження показують, що відсутність соціальної підтримки (уявної чи фактичної) є впливовим фактором ризику розвитку психічних розладів у перинатальному періоді.
Подумайте і сформуйте своє коло підтримки. Хто та яку саме допомогу може вам запропонувати в різних її аспектах:
Намагайтесь навмисно помічати те, що допомагає вам почуватися менш стресово. І свідомо кожного дня виконуйте принаймні невеликі дії для самопідтримки - із часом це стане корисною навичкою.
У цьому помічними стануть такі запитання до себе:
Для зручності можна завести щоденник - так ви матимете змогу вчасно фіксувати ресурсні дії, слова, заняття, думки, які вас наповнюють.
За словами міністерства, під час вагітності розмова, спів і читання вашій дитині чудові способи налагоджувати взаємну емоційну прихильність. Це чудова ресурсна активність.
Це стосується всіх періодів - до і під час вагітності та після пологів. Мозок і тіло потребують сну для відновлення та належної роботи. Зараз складно дотримуватися режиму через нічні тривоги та загрози, тому використовуйте кожну можливість поспати в будь-яку частину доби.
Здоровий сон - достатній за кількістю й задовільний за якістю, тобто тим, як ви почуваєтеся після. Оптимальною вважають тривалість сну орієнтовно 7-9 годин. Проте для різних людей цей показник може різнитись. Найголовніше мірило - ваше самопочуття.
Сон є якіснішим, коли тіло розслаблене. Спробуйте робити перед сном дихальні вправи, практикувати майндфулнес, легку розтяжку, м’язову релаксацію. Якщо є така можливість, прийміть теплу ванну, послухайте спокійну музику або почитайте книгу (краще паперову, уникайте гаджетів перед сном).
Намагайтеся не вживати напої з вмістом кофеїну чи багато їсти перед сном. Краще спати вночі може допомогти фізична активність протягом дня.
Часто під час паніки та інших екстремально інтенсивних почуттів заспокоїтись допомагають навички перенесення дистресу, а саме:
Розслабити м’язи та заспокоїтись може допомогти проста й корисна вправа «Обійми метелика». Розглянемо детальніше, як її виконувати:
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