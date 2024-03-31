Беременность во время войны. Минздрав дал рекомендации будущим матерям

Беременность - событие в жизни женщины, которое безусловно включает переживания и существенные биологические, психологические и социальные изменения. Однако беременность во время войны с воздушными тревогами, обстрелами, непониманием, что будет дальше, является значительным вызовом и может вызвать не только естественное повышение тревоги или колебания настроения, но и увеличивать вероятность возникновения психических расстройств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
По данным министерства, большинство стратегий, помогающих поддерживать психическое здоровье во время войны вне беременности - социальная поддержка, физическая активность, здоровый сон, менеджмент дистресса - хорошо работают и при беременности.
Исследования показывают, что отсутствие социальной поддержки (мнимой или фактической) является влиятельным фактором риска развития психических расстройств в перинатальном периоде.
Подумайте и сформируйте свой круг поддержки. Кто и какую помощь может вам предложить в различных ее аспектах:
Старайтесь намеренно замечать то, что помогает вам чувствовать себя менее стрессово. И сознательно каждый день выполняйте по крайней мере небольшие действия для самоподдержки - со временем это станет полезным навыком.
При этом помощными станут следующие вопросы к себе:
Для удобства можно завести дневник - так вы сможете вовремя фиксировать ресурсные действия, слова, занятия, наполняющие вас мысли.
По словам министерства, во время беременности разговор, пение и чтение вашему ребенку отличные способы налаживать взаимную эмоциональную привязанность. Это отличная ресурсная активность.
Это касается всех периодов - до и во время беременности и после родов. Мозг и тело нуждаются в сне для восстановления и надлежащей работы. Сейчас сложно соблюдать режим из-за ночных тревог и угроз, поэтому используйте каждую возможность поспать в любую часть суток.
Здоровый сон – достаточный по количеству и удовлетворительный по качеству, то есть тем, как вы чувствуете себя после. Оптимальной считается продолжительность сна ориентировочно 7-9 часов. Однако для разных людей этот показатель может отличаться. Самое главное мерило – ваше самочувствие.
Сон качественнее, когда тело расслаблено. Попытайтесь делать перед сном дыхательные упражнения, практиковать майндфулнес, легкую растяжку, мышечную релаксацию. Если есть такая возможность, примите тёплую ванну, послушайте спокойную музыку или почитайте книгу (лучше бумажную, избегайте гаджетов перед сном).
Старайтесь не употреблять напитки с содержанием кофеина или много есть перед сном. Лучше спать в ночное время может помочь физическая активность в течение дня.
Часто во время паники и других экстремально интенсивных чувств успокоиться помогают навыки переноса дистресса, а именно:
Расслабить мышцы и успокоиться может помочь простое и полезное упражнение «Обними бабочки». Рассмотрим подробнее, как ее выполнять:
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