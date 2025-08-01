Вагітність без нудоти: топ-7 продуктів, які рятують при токсикозі

Імбир

Імбир відомий своїми властивостями проти нудоти. Біоактивна сполука гінгерол діє як заспокійливий засіб для шлунка. Вживання імбирного чаю або імбирного відвару може полегшити відчуття нудоти.

Проте важливо пам’ятати, що перед застосуванням будь-яких засобів під час вагітності варто проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути можливих протипоказань.

М'ята перцева

Її заспокійливі властивості допомагають зняти спазми в шлунку та зменшити відчуття нудоти.

Однак варто бути обережною і перед застосуванням м’яти (особливо у вигляді ефірної олії або концентратів).

Заварюйте 1-2 чайні ложки сухого листя м’яти в чашці гарячої води, дайте настоятися 5-10 хвилин, потім пийте невеликими порціями. Чай допомагає розслабити шлунок і зменшити нудоту.

Банан

Банани багаті на калій і легко перетравлюються. Вони дають швидку енергію, не обтяжуючи шлунок.

Вітамін В6 у них відомий своєю здатністю полегшувати симптоми ранкового токсикозу, включаючи нудоту.

Крім того, банани легко перетравлюються і не дратують шлунок, що робить їх гарним вибором при неприємних відчуттях у шлунку. Проте, якщо нудота дуже сильна або триває довго, варто проконсультуватися з лікарем.

Ви можете вживати їх сирими, розім'ятими або навіть у вигляді бананового тосту.

Рис

Рис - одна з найлегших для перетравлення злаків. Він поглинає надлишок шлункової кислоти та є заспокійливою їжею від нудоти.

Особливо корисний білий рис або рисова каша без додавання жирів і спецій.

Він багатий на вуглеводи, які дають організму необхідну енергію. Не містить глютен - це важливо для жінок з непереносимістю або алергією на глютен.

Кокосова вода

Кокосова вода - це натуральна рідина всередині молодого зеленого кокоса. Зокрема, це натуральний напій, багатий на електроліти, вітаміни і мінерали, які допомагають підтримувати гідратацію організму.

Під час вагітності, коли часто буває нудота (особливо в першому триместрі), кокосова вода може зволожити і освіжити, а також забезпечити організм корисними речовинами. Можна також додати трохи лимонного соку для смаку.

Бульйони та супи

Легкі овочеві або курячі супи легко засвоюються і є одночасно поживними та зволожуючими. Уникайте важких бобових або жирних супів, які більше навантажують організм.

Такі супи також зігрівають та зволожують організм, особливо якщо жінка мало їсть або втрачає рідину через блювання.

До того ж містять електроліти (як-от натрій), що допомагає відновити баланс, особливо при зневодненні.

Вода з насінням фенхелю

Вода з насіння фенхелю охолоджує та допомагає організму виділяти травні соки. Це може полегшити більшість проблем зі шлунком, включаючи нудоту.

Фенхель має спазмолітичні властивості, допомагає зменшити газоутворення, розслабляє м’язи шлунково-кишкового тракту. Після їжі або зранку може полегшити симптоми печії чи тяжкості.

Як приготувати:

1 ч.л насіння фенхелю

1 склянка окропу

настояти 10-15 хвилин під кришкою

процідити і пити теплим або кімнатної температури

Можна також замочити насіння у воді на ніч і вранці випити цю воду натщесерце.