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Вагітні жінки-ВПО мають право на безоплатну медичну допомогу: як її отримати

Ілюстративне фото (freepik.com)
Автор: Валерія Поліщук

Майбутні мами, які є внутрішньо-переміщеними особами гарантовано можуть отримати безоплатну медичну допомогу. Вони мають право обрати будь-яку лікарню, що надає медичну допомогу за пакетом "Ведення вагітності в амбулаторних умовах".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства реінтеграції в Telegram.

Зокрема, вагітні мають право на безоплатний медичний супровід.

Щоб дізнатися, де розташована найближча лікарня з пологовим відділенням чи пологовий будинок, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Згодом необхідно буде зв’язатися безпосередньо із медзакладом, щоб уточнити графік роботи й записатися на прийом. 

"Медичний заклад не має права відмовити у наданні послуг, посилаючись на попереднє місце проживання майбутньої матері", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що за можливості породіллі варто мати з собою документ, що посвідчує особу, обмінну карту та речі першої необхідності для себе і дитини на час перебування в лікарні.

Безкоштовний пакет послуг гарантує вагітним усе необхідне: ліки, медичні вироби та надання медичної допомоги черговою акушерською бригадою.

"Знеболення під час пологів (або інших процедур), скринінг критичних вроджених вад серця й інші необхідні дослідження, планові щеплення дитини, харчування породіллі у стаціонарі також є безоплатними", - йдеться у повідомленні. 

Раніше повідомлялося, які медичні послуги вагітні в Україні можуть отримати безкоштовно.

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