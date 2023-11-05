Беременные женщины-ВПЛ имеют право на бесплатную медицинскую помощь: как ее получить

В частности, беременные имеют право на бесплатное медицинское сопровождение.

Чтобы узнать, где расположена ближайшая больница с родильным отделением или роддом, можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77. Впоследствии необходимо будет связаться непосредственно с медучреждением, чтобы уточнить график работы и записаться на прием.

"Медицинское учреждение не имеет права отказать в предоставлении услуг, ссылаясь на предыдущее место жительства будущей матери", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что по возможности роженице стоит иметь с собой документ, удостоверяющий личность, обменную карту и вещи первой необходимости для себя и ребенка на время пребывания в больнице.

Бесплатный пакет услуг гарантирует беременным все необходимое: лекарства, медицинские изделия и оказание медицинской помощи дежурной акушерской бригадой.

"Обезболивание во время родов (или других процедур), скрининг критических врожденных пороков сердца и другие необходимые исследования, плановые прививки ребенка, питание роженицы в стационаре также являются бесплатными", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, какие медицинские услуги беременные в Украине могут получить бесплатно.

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