"Вадуц" – СК "Дніпро-1": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Матч "Вадуц" – "Дніпро-1" відбудеться у столиці Ліхтенштейну 13 жовтня. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Раніше в іншому матчі групи E кіпрський "Аполлон" прийсе нідерландський АЗ "Алкмаар".

Де дивитися матч "Вадуц" – "Дніпро-1"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватиме матч Вадим Скічко.

Прогноз букмекерів на матч "Вадуц" – "Дніпро-1"

Фахівці контори Favbet визначили "спортклубівців" фаворитом нового протистояння. На перемогу дніпровців приймають ставки з коефіцієнтом 2,01. Натомість на ймовірний успіх "Вадуца" кеф вищий – 3,80. Навіть нічия вірогідніша – 3,65.

Перспективною ставкою виглядає "суха" перемога "Дніпра-1" з рахунком 2:0 з коефіцієнтом 8,90. Уболівальники-оракули можуть закластися на тип першого в матчі забитого м'яча. Наприклад, кеф на гол із одинадцятиметрової позначки – солідні 10,00.

Орієнтовні склади на матч "Вадуц" – "Дніпро-1"

"Вадуц": Бюхель – Гассер, Ісік, Трабер – Ульріх, Гаїч, Фоссо, Фер – Джіджек – Сасере, Зуттер

"Дніпро-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Бабенко, Бланко – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик

Цього тижня "Шахтар" зумів відібрати очки в "Реала", зігравши внічию 1:1. На гол "гірника" Зубкова мадридці відповіли забитим м'ячем Рюдігера. Одвічний опонент "Динамо" зберіг шанси на плей-офф Ліги чемпіонів.